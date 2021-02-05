وداعا الممثل المثقف.. كارول سماحة تنعي عزت العلايلي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على نعي الفنان الراحل عزت العلايلي، بكلمات مؤثرة بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وغردت قائلة: وداعا الممثل الكبير والمثقف عزت_العلايلي

ها وقد دخلنا السنة الثانية من ‎الحرب_العالمية_الثالثة الصامتة كورونا.

وحضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، والذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على حضورة جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وأيضا الدكتور أشرف زكي وإلهام شاهين ورشوان توفيق ولبلبة.

يذكر أن الفنان عزت العلايلي توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وشارك "العلايلي" ف عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لقت إعجاب الجمهور منها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.