نيرمين الفقي تنعى الراحل عزت العلايلى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نيرمين الفقي على نعى الراحل الفنان عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة برفقة الفنان الراحل عزت العلايلى، وعلقت قائلة"البقاء والدوام لله إن لله وإن إليه راجعون الاستاذ النجم المحترم الجميل الاستاذ عزت العلايلي ربنا يرحمك يارب".

توفى منذ قليل الفنان عزت العلايلي ، حيث نشر نجله محمود العلايلي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " توفى صباح اليوم والدي الفنان محمود العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.