سليم عساف عن نجوى كرم: من حاول تقليدها فشل وخلقت خصوصية باللهجة اللبنانية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان اللبناني سليم عساف عن تعاونه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والتي تعاون معها في أربع أغنيات فقط، وذلك خلال لقاء له عبر سكاي نيوز بالعربية.

وقال عساف أن أول تعاون بينه وبين كرم كان بأغنية “نوّر إيامي”، ولاحقاً أغينات “يا بيي”، “بالروح بالدم” و”لو بس تعرف”.

كما أكد خلال حديثه أن كرم حريصة على بذل مجهودات كبيرة لأي عمل تقدمه، بدايةً من الكلمة التي هي المحرّك الأساسي لها والدخول إلى قلبها ومن ثمّ اللحن الذي له خصوصية.

وختم حديثه عن نجوى كرم مشيراً إلى أنها خلقت خصوصية معيّنة في اللحن لا تشبه أحد غيرها، وعندما حاول البعض تقليدها فشلوا.