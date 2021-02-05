العراقية رحمة رياض تكشف عن مثلها الأعلي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، عن مثلها الأعلي في الحياة، وهو والدها الراحل رياض أحمد، وذلك من خلال كواليس برنامج عراق أيدول.

وغردت رحمة قائلة: ‏مثلي الأعلى والدي ‎رياض_احمد علمني

التواضع.. الثقة بالنفس.. الإصرار.

وعلى الفور، تلقت رحمة تعليقات كثيرة من قبل محبيها، والذين دعوا بالرحمة لوالدها مشيدين بتربيته لها.

يذكر أن رحمة تشارك حالياً، خلال برنامج المواهب عراق أيدول، وهي ضمن أعضاء لجنة التحكيم، والتي تتألف من كوكبة من الفنانين الشباب، وهم رحمة رياض وسيف نبيل وحاتم العراقي.

