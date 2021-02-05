بالأحمر الناري.. ميريهان حسين تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت ميريهان حسين الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا قطيفة مجسمًا باللون الأحمر، وبدت بشعر اسود بتسريحة مميزة، ووضعت ماكياج جذابًا متناسقا مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت ميريهان" أنت تستحق كل ما يتمناه قلبك ، فأنت لا تستحق أقل من ذلك ، أيتها الأميرة.

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.