استعاد الفنان أحمد الفيشاوي ذكريات والده النجم فاروق الفيشاوي، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وظهر الراحل فاروق الفيشاوي بصحبة زوجته الفنانة سمية الألفي وعلق قائلًا: "وحشتني اوي يا طيب يا محترم يا الذ واحد عرفتو ❤️ إلى أن نلتقي إن شاء الله". جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى العام الماضي إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات والده مع سمية الألفي: وحشتني يا طيب يا محترم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.