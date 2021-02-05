أمل حياتى والحب كله.. حفل كوكب الشرق مع جمهور الساقية

أطلت كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال حفل بعرائس الماريونت، على جمهور ساقية الصاوى فى أول خميس من شهر فبراير، وقدمت الست حفلتين متتاليتين غنت فيهما بمرافقة فرقتها رائعتيها، الفقرة الأولى كانت مع "أمل حياتى" من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب أما الفقرة الغنائية الثانية فكانت من نصيب "الحب كله" كلمات أحمد شفيق كامل وألحان بليغ حمدى. يأتى هذا الحفل ضمن احتفالات ساقية عبدالمنعم الصاوى فى شهر فبراير شهر تأسيسها منذ ثمانية عشر عامًا.

أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007 غنت خلالها لجمهورها الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها المليء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه.

ويؤكد المهندس محمد الصاوى أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا فى نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم فى حضرة أم كلثوم.

أما قاعة الكلمة فاستقبلت عرضين فى تمام الخامسة والنصف والسابعة والنصف مساءً مسرحية مانويلا لفريق "فلسفة" المسرحى" من تأليف وإخراج هانى مهران وتدور أحداثها حول رحلة الجنين خلال التسعة أشهر منذ بداية الإلتقاء وحتى الولادة فى إطار فلسفى.