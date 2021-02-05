فن ومشاهير

المتحدة تنفي شرائها أي حصص في شركات خدمات طبية

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القاهرة - محمد ابراهيم - Advertisements


صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية "وردت للشركة اسئلة عن اخبار متناثرة أن الشركة بصدد أو انتهت من شراء حصة في إحدي الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية وعليه وجب التاكيد أن الشركة لا علاقة له بهذه الاخبار وتنفيها جملة وتفصيلا وستلاحق مطلقي مثل تلك الاشاعات" واكد صالح أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي يؤكد انه ليس له أي علاقة بمثل تلك الشائعات ويشكر من قام بالسؤال مباشرة للوقوف علي الحقيقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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