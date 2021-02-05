نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين ناعية عزت العلايلى: فقدنا شخصية عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وأضافت الفنانة، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية كبيرة وعظيمة، فكان رمزا للاحترام والوطنية والمبادئ، لافتة أنه كان يمثل صوت العقل لها حيث تتلمذت على يديه منذ الصغر وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي والفني".

وتابعت شاهين،: "الفنان الكبير عزت العلايلى حقق نجاحات كثيرة في جميع مجالات الفن المختلفة، من سينما ومسرح وتليفزيون، وانتقى أعماله الفنية بدقة كبيرة ولم يشارك في أي عمل إلا عن قناعة فجسد أدور مهمة وتاريخية راسخة من بينهما الاختيار والأرض والسقا مات، وكان يتمتع بالتفاني والصدق النابع من ضميره".

واستطردت،: "أول عمل شاركت فيه كان فيلم بستان الدم مع الفنان الكبير عزت العلايلى، وكنت طالبة في الصف الثاني بالمعهد العالي للفنون المسرحية لافتة أن مواقفه الإنسانية كثيرة ويمتلك رؤية صائبة".

