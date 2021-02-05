صور نجوم الفن في جنازة عزت العلايلي وإلهام شاهين تظهر بالحجاب

عزت العلايلي الفنان المصري الراحل، شيعت عصر اليوم الجمعة، جنازته من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور أفراد أسرته وعدد من المقربين منه بالوسط الفني، حيث انتشرت عدة صور من الجنازة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جنازة عزت العلايلي

وظهر في الصور كل من الفنانة لبلبة والفنانة سوزان نجم الدين والإعلامية بوسي شلبي وأشرف زكي ورشوان توفيق ومحمد الصاوي ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة للسينما.

النجوم يودعون عزت العلايلي

وتوفي الفنان الراحل عزت العلايلي صباح اليوم، الجمعة عن عمر ناهز 86 عامًا بسبب أمراض الشيخوخة، ونعاه عدد كبير من النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم نادية الجندي ونبيلة عبيد وهند صبري وإلهام شاهين وهالة صدقي وحنان مطاوع وماجد المصري وروجينا وأشرف زكي ولطيفة ونرمين الفقي وعبير صبري ورامي إمام وناهد السباعي وأيتن عامر وفيفي عبده ونشوى مصطفى وأشرف عبد الباقي وفتحي عبد الوهاب وسوسن بدر ودنيا سمير غانم وغيرهم.

معلومات عن عزت العلايلي

ومن المعروف أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

أما من أشهر أعماله السينمائية كانت أفلام "الأرض" و"الطريق إلى إيلات" وأهل القمة" و"التوت والنبوت" و"دسوقي أفندي في المصيف" و"جرانيتا" و"تراب الماس" وغيرها من الأعمال السينمائية الشهيرة، أما آخر أعماله كان مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا.

وكان آخر ظهور لعزت العلايلي خلال جنازة صديقه السيناريست الراحل وحيد حامد، في بداية شهر يناير الماضي، أما آخر ظهور إعلامي كان في منتصف الشهر الماضي أيضًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

