الوسط الفني العربي يفقد 3 من رموزه خلال ساعات قليلة ..تعرفوا عليهم

3 وفيات سيطرت اليوم على أخبار الوسط الفني العربي بدأت بالإعلان عن وفاة المخرج والمنتج الأردني الشهير عدنان العواملة، ثم وفاة الفنان المصري عزت العلايلي بعد رحلة فنية طويلة، كما أعلن مساء اليوم عن رحيل الموسيقار المصري سعيد البنا صاحب المسيرة الموسيقية الكبيرة، وقد نعى العديد من المشاهير النجوم الراحلين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وقدموا التعازي لأسر ذويهم.

رحيل الموسيقار المصري الكبير سعيد البنا

سعيد البنا الموسيقار المصري اعلن عن وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز الـ87 عاما، سعيد البنا الذي عمل كعازف وملحن ومؤلف للموسيقى التصويرية، بدأ مسيرته بعدما انتقل إلى الكويت في فترة الستينات وعمل في الإذاعة هناك، وقد ساهم مع العديد من النجوم الذين تعاون معهم خلال مسيرته في تطوير الحركة الموسيقية في دولة الكويت، وكان من أبرز النجوم الذين جمعهم عمل مشترك مع الموسيقار الراحل الفنان عبد العزيز المفرج المعروف باسم شادي الخليج، وعبدالكريم عبدالقادر، وعوض دوخي، وعايشة المرطة، كما قدم سعيد البنا الموسيقى التصويرية للعديد من الاعمال الدرامية منها مسلسل "قاصد خير"، و"الوريث"، والعمل الإذاعي "سواها البخت".

وفاة المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة

طلال العواملة المنتج الاردني نعى كذلك والده المخرج الراحل عدنان العواملة الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ73 عاما، فكتب طلال العواملة عبر حسابه على "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمك يابا عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله 1948-2021"، ويعتبر المخرج والمنتج عدنان العواملة أحد أبرز الشخصيات الذين ساهموا في نهضة الدراما الاردنية حيث قدم مجموعة من الأعمال المهمة منها مسلسلات "رأس غليص"، و"وضحا وابن عجلان". و"الطريق إلى كابول"، وكذلك مسلسل "الاجتياح".

نقابة الفنانين الاردنيين نعت كذلك المخرج والمنتج الراحل عبر حسابها على "فيس بوك" حيث نشرت بيانا جاء فيه: "إيمانا بقضاء الله وقدره ، ينعى نقيب الفنانين ومجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين الصديق المنتج عدنان أحمد يعقوب العواملة، والد الصديق المنتج (طلال عواملة) ، والذي وافته المنية فجر يوم 5 شباط 2021. ندعوا المولى عزّ وجلّ للفقيد بالرحمة والعفو والمغفرة وأن يجعل مثواه فسيح جناته ، وأن يلهم عائلته ومحبيه وعموم آل العوامله الكرام الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وقد نعى المخرج الراحل العديد من النجوم منهم الفنانة عبير عيسى، وأمل الدباس.

النجوم يودعون الفنان الراحل عزت العلايلي

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نجوم الوسط الفني كذلك نعوا الفنان الراحل عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما، منهم الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز الذي تعاون مع الفنان الراحل خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل فكتب عبر حسابه على "انستجرام" في وداع عزت العلايلي: " تشرفت بالتعامل مع حضرتك عن قرب و معرفة حضرتك بشكل شخصى و تشرفت انه فى يوم من الايام دار بيننا أحاديث كثيره عن الحياه و اشتغلنا مع بعض و سعدت باكتسابى خبرات حياتية و عملية من حضرتك بشكل مباشر، و استفدت من نصايح حضرتك كتير جداً على المستوى الإنسانى و الدينى و العملى.. السلام أمانه لأبويا و صديق حضرتك و حبيبك كما كنت تقول، قوله إنه و حشنى اوى و حضرتك كمان هتوحشنى اوى... الى اللقاء يا أحباب يا واجعين قلبى إنا لله و إنا إليه راجعون... الاستاذ عزت العلايلى فى ذمة الله (أسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و للأستاذ عزت العلايلى و لكل من رحلوا عنا)"، كما نعاه كذلك كل من الفنانة منة فضالي، ولطيفة، ومحمد هنيدي، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.