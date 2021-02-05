انهيار ابنته وإلهام شاهين تصلي على كرسي وحضور رشوان توفيق رغم المرض .. 5 مشاهد من جنازة عزت العلايلي

صلاة جنازة الفنان عزت العلايلي أقيمت عصر اليوم الجمعة من مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي ولبلبة وإلهام شاهين وأحمد بدير ومحمد الصاوي ورشوان توفيق والإعلامية بوسي شلبي وأشرف زكي نقيب الممثلين ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وغيرهم من النجوم.

إلهام شاهين وبوسي شلبي بالحجاب

الفنانة إلهام شاهين كانت من أوائل الحضور لجنازة الفنان الراحل عزت العلايلي، وحرصت إلهام على ارتداء حجاب كامل خلال الجنازة، حيث انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر نفسه تكرر مع الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على تغطية شعرها وقت إقامة الصلاة، ودخلت النجمتين في حالة حزن شديد عند وصول الجثمان للمسجد.

حضور رشوان توفيق رغم المرض

الفنان المصري القدير رشوان توفيق حرص على حضور جنازة زميله عزت العلايلي، رغم أن ملامح المرض كانت واضحة على وجهه، كما ظهر في عدد من الصور التي انتشرت من الجنازة وهو جالسًا على كرسي، بسبب عدم قدرته على الوقوف طويلًا.

إلهام شاهين تؤدي صلاة الجنازة على كرسي

الفنانة إلهام شاهين دخلت في حالة انهيار بمجرد وصول جثمان الفنان عزت العلايلي إلى المسجد، كما أثارت القلق عليها بعدما قامت بأداء صلاة الجنازة على صديقها وهي جالسة على كرسي، وعدم قدرتها على الوقوف، وعبرت عن مدى صدمتها لرحيل الفنان المصري خلال تقديمها العزاء لابنته.

التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وبالرغم من أن جنازة عزت العلايلي شهدت عدد كبير من الحضور، إلا أن الجميع حرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ولم يظهر أي من النجوم بدون الكمامة، ومن بينهم خالد النبوي وأحمد بدير وإلهام شاهين ومحمد الصاوي وأيمن عزب ورشوان توفيق وبوسي شلبي ولبلبة.

ابنة عزت العلايلي تنهار في البكاء

ابنة عزت العلايلي انهارت في البكاء خلال تشييع جنازة والدها الراحل، وخلال تلقيها العزاء من النجمة إلهام شاهين ولبلبة، وازداد بكائها عندما تلقت التعازي من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وانهارت وقامت باحتضانها.