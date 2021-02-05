أبرز أعمال عزت العلايلي على مدار مشواره .. 8 منها ضمن قائمة "أهم مائة فيلم"

عزت العلايلي الفنان المصري الراحل يعتبر من أبرز نجوم جيله في الوطن العربي الذين تركوا بصمة مهمة في عالم الفن بأعمالهم سواء في الدراما أو السينما، وذلك منذ أن بدأ التمثيل وحتى السنوات الأخيرة في حياته، فلم تتوقف إبداعاته ولا الإشادات بأدائه.

وعلى مدار مشواره الفني الذي بدأه منذ سنوات طويلة، قدم ما يقرب من 190 عمل متنوع، ما بين السينما والدراما والإذاعة والمسرح، ونجح من خلالهم أن يكون من أبرز نجوم الوطن العربي، لكن بوفاته صباح اليوم الجمعة بات سببًا في حزن قطاع كبير من محبيه وأصدقائه الذين استعاد بعضهم ذكريات أبرز أعماله وأحدثها.

التوت والنبوت

كان من ضمن الأفلام التي حصدت نجاحًا كبيرًا في مشوار عزت العلايلي، والذي تم تقديمه عام 1986، حيث ترتكز أحداث الفيلم على الجزء الأخير من رواية الحرافيش للأديب نجيب محفوظ. في منطقة القاهرة القديمة وفي عصر الفتوات والحرافيشوقدم العلايلي في العمل شخصية عاشور الناجي الذي تتقلب أحواله بين الغنى ثم الفقر الشديد، ويجبره أحد الفتوات على تطليق زوجته ومغادرة الحي، لكن عاشور يقف في مواجهة الظلم ومعه أهل الحي المطحونين.

والفيلم شارك في بطولته كل من سمير صبري وتيسير فهمي ومحمود الجندي وحمدي غيث وأمينة رزق وسيناريو وحوار عصام الجمبلاطي وإخراج نيازي مصطفى.

الطريق إلى إيلات

من أشهر الأفلام الوطنية التي تم إنتاجها عام 1993، حيث جسد عزت العلايلي دور العقيد راضي في القوات البحرية، الذي يقوم بمهمة وطنية بمساعدة عدد من زملائه، ويسلط الفيلم الضوء على المتاعب التي تواجهها المجموعة من أجل إتمام المهمة، وشارك في بطولة الفيلم كل من نبيل الحلفاوي ومحمد سعد وعلاء مرسي ومادلين طبر وعبد الله محمود وناصر سيف وصلاح ذو الفقار، وهو من تأليف فايز غالي وإخراج إنعام محمد علي.

ليلة عسل

ولم يكتف عزت العلايلي بتقديم الأدوار الدرامية فقط، لكنه أيضًا كانت له بعض التجارب الكوميدية التي لاقت نجاحًا كبيرًا من بينها فيلم "ليلة عسل" عام 1990، حيث جسد فيه شخصية طبيب توليد وزوجته موظفة هامة في جهاز تنظيم الأسرة، فبعد أسابيع من حفل زفاف ابنتهما، تكتشف الزوجة أنها حامل رغم تقدمها في العمر، وهو ما يخلق الأزمات بينهم في إطار كوميدي.

والفيلم من تأليف منى الصاوي وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة سهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي وميمي جمال وحسن مصطفى وكمال أبو رية ونعيمة الصغير وغيرهم.

تراب الماس

فيلم تراب الماس الذي عرض عام 2018 كان آخر الأعمال السينمائية التي عرضت للفنان الراحل في دور العرض، وبالرغم مشاركته في العمل كضيف شرف، إلا أنه نجح في أن يحصد إشادات الجمهور، حيث جسد شخصية محروس برجاس رجل الأعمال الفاسد، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وإياد نصار وشيرين رضا وعادل كرم وماجد الكدواني وغيرهم.

قيد عائلي

هو آخر المسلسلات التي شارك فيها الفنان الراحل عام 2019، حيث لعب في المسلسل دور كامل الخولي كبير العائلة وهو متزوج من الفنانة بوسي، ويعاني من عدة مشاكل داخل عائلته يحاول حل بعضها، إضافة إلى مشكلته الكبرى مع شقيقه بسبب الميراث.

والمسلسل شارك في بطولته أيضًا كل من ميرفت أمين وبوسي والفنان صلاح عبد الله وصبري فواز ودنيا ونضال الشافعي وسيمون ودينا فؤاد ومن تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة

عزت العلايلي أبرز نجوم "أهم مائة فيلم"

وبجانب الأعمال السابقة، كان الفنان عزت العلايلي من أكثر النجوم الذين تواجدوا بأفلامهم، في قائمة أهم مائة فيلم سواء في مصر أو الوطن العربي، ومن أهم تلك الأفلام "إسكندرية ليه" و"الاختيار" من إخراج يوسف شاهين و"أهل القمة" و"على من نطلق الرصاص" مع سعاد حسني، و"الطوق والإسورة" مع شريهان وفردوس عبد الحميد و"السقا مات" مع فريد شوقي.

إضافة إلى فيلم "المواطن مصري" الفيلم الشهير الذي جسد فيه دور فلاح فقير يدعى عبد الموجود يقوم بإرسال ابنه مصري للتجنيد بالرغم من أنه هو وحيد أمه وأبيه مقابل أن يعطيه العمدة الذي جسد دوره عمر الشريف، خمسة أفدنة، وبالفعل يذهب مصري للجيش باسم ابن العمدة لكنه يعود جثة هامدة، وسط حسرة والده الذي كان سببًا فيما تعرض له.

كذلك فيلم "الأرض" مع النجم الراحل محمود المليجي ومن إخراج يوسف شاهين أيضًا، ويعتبر من أهم العلامات البارزة في السينما المصرية.