الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته من واقع مشهد بفيلم "السقا مات"؟

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الدكتور محمد الباز، الفنان الكبير عزت العلايلي والذي وافته المنية عن عمر 86 سنة، نافيا أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الفنان عزت العلايلي كان بصحة جيدة حتى اللحظات الأخيرة في حياته، وكان متيقظا، وله حوار سجله منذ فترة ليست بالبعيدة، وتحدث فيه عن تأثره بعد وفاة زوجته.
وأضاف "الباز"، أن الفنان عزب العلايلي وكأنه تنبأ بوفاته من واقع مشهد بفيلم "السقا مات"، موضحًا أنه في الفيلم تزوت زوجته ويذهب إلى قبرها لدفنها، وخلال الدفنة يرى صورة زوجته على القبر ويصرخ ويقول "الموت جبان".
وتابع: "الفنان الكبير في لقاء تليفزيويني من حوالي شهر تحدث فيه عن زوجته، قال إنه بعد وفاة زوجته اختلفت حياته تماما، وقال ليه سابتني، وقال إنه لما بيكون لوحده في البيت بيشعر إنها تتحدث معه، وكأنه يسترجع مشهده في فيلم السقا مات".
وأكد "الباز"، أن عزت العلايلي كان شخص مثقف جدا ووطني جدا وكان طول الوقت حريص على صورته، متابعا: "نطلب له الرحمة ونقدم العزاء باسم النهار وكل العاملين فيها لاسرته وكل محبيه".