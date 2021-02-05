مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: "كان أب وقائد وحكيم"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة مادلين طبر الفنان القدير عزت العلايلي، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت مادلين طبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا بعزي نفسي وبعزي كل فريق عمل الطريق إلى إيلات، وبعزي كل الأسرة الكبيرة والصغيرة".

وأضافت: "أنا اتعرفت عليه في أواخر الثمانينات قبل فيلم الطريق إلى إيلات بحوالي 10 سنوات، وكان قدري عظيم حين التقيت عزت العلايلي".

وتابعت: "عزت العلايلي كان قائد وكان أب وحريص علينا وقائد بالنسبة لنا، كنا العيال بالنسبة له في فيلم الطريق إلى إيلات، وعمره ما كان بيحسسنا أنه في فرق بيننا وبينه".