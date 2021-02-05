مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: "كان أب وقائد وحكيم"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة مادلين طبر الفنان القدير عزت العلايلي، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما.
وقالت مادلين طبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا بعزي نفسي وبعزي كل فريق عمل الطريق إلى إيلات، وبعزي كل الأسرة الكبيرة والصغيرة".
وأضافت: "أنا اتعرفت عليه في أواخر الثمانينات قبل فيلم الطريق إلى إيلات بحوالي 10 سنوات، وكان قدري عظيم حين التقيت عزت العلايلي".
وتابعت: "عزت العلايلي كان قائد وكان أب وحريص علينا وقائد بالنسبة لنا، كنا العيال بالنسبة له في فيلم الطريق إلى إيلات، وعمره ما كان بيحسسنا أنه في فرق بيننا وبينه".