"أشرف قعد بالشنب وصام 7 أيام".. محمد هنيدي يكشف كواليس تصوير أحد المشاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان محمد هنيدي ذكريات أحد الأعمال التي جمعته بالفنان أشرف عبد الباقي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "هنيدي" ساردا كواليس التصوير قائلا: "اهلا.. عايز احكيلكم عن الصورة دي، ومش كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة كلها.. اشرف عشان يركب الميكاب المعقد ده والشنب ده احتاج اكتر من ١٨ ساعة ميكاب فقرر انه يفضل بالشنب طول فترة التصوير وهي اسبوع كامل، ولما جيه ياكل لقى الشعر بيدخل في بقه، فقرر انه يصوم ٧ ايام متواصلة طول فترة التصوير من غير مايشرب او ياكل عشان مايبوظش الميكاب... على مدار سبع ايام اشرف ماكنش بياكل ولا بيشرب ولا بيشم كانه مصاب بالكورونا "بعد الشر يعني".. اما الجلبية اللي انا لابسها دي فمورهاش اي قصة ولا أي معاناه ولا هي ولا الطربوش".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، يشارك في فيلم "الإنس والنمس" بجانب عدد من الفنانين وتم طرح البوستر الرسمي له.