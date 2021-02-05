لن أترك سلاحي قط.. أحمد التهامي يمارس تدريبات رياضية شاقة

شارك الفنان أحمد التهامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد التهامي مستعرضا عضلاته بتمارين رياضية شاقة في الجيم نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وعلق التهامي قائلًا "مهما كان المشوار صعب وطويل لن أترك سلاحي قط ????????????

لا تراجع ولا أستسلام????".

وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.