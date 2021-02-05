خاص .. إنسان على خلق.. سهير رمزي عن الراحل عزت العلايلي

قالت الفنانة القديرة سهير رمزي، إنها لم تتشرف بالعمل مع الفنان الراحل عزت العلايلي، طوال مسيرتهما الفنية، إلا قبل 4 سنوات، ومن خلال مسلسل «قصر العشاق» الذي تم عرضه في موسم درامي رمضاني ماض.

وأضافت سهير رمزي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه كانت هناك ترشيحات فنية كانت ستجمعها بالراحل عزت العلايلي، ولكن النصيب لم يجمعهما، مشيرة إلى أنها تشهد لـ «العلايلي» بالإحترام وحسن الخلق، خلال تعاونها معه في المسلسل الأخير، لافتة إلى أنهما كانا يجتمعان طوال يوم التصوير في الكواليس.