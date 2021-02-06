قبل عرضه على شاشة التلفزيون.. محمد الشرنوبي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب مشاركته فى "ليه لأ"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة مع النجمة أمينة خليل فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وكشف محمد الشرنوبي ل"دوت الخليج الفني" عن سبب مشاركته فى مسلسل "ليه لأ"، حيث قال"أنا أعتبر هذا العمل بمثابة نقلة في مشواري الفني، فهو طورني بشكل كبير واستفدت منه، والذى حمسنى للمشاركة في العمل هو وجود جميع العوامل المتكاملة في المسلسل من إخراج وكتابة وفريق تمثيل، بالإضافة إلى الشخصية التى أقدمها".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.