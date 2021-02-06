مريم الخشت تكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب حماسها للمشاركة فى "ليه لأ"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة مريم الخشت عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وأشارت مريم الخشت ل"دوت الخليج الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل ليه لأ، هو وجود المخرجة مريم أبوعوف في هذا العمل، معللة ذلك أن مريم أبوعوف من المخرجين القادرين على إخراج أي عمل بشكل جيد جداً، فالشخص يكون مطمئن على العمل في وجودهم".

وأضافت إلى إنها كانت تتمنى العمل معها من قبل،وأيضاً أن من العوامل التى جذبتها للمشاركة هو وجود الفنانة أمينة خليل، موضحة إنها اهتمت بمشاركتها في أول بطولة مطلقة لها.

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.