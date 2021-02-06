أمينة خليل تكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب حماسها لخوض البطولة المطلقة بـ"ليه لأ"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الشديدة بخوض التجربة البطولية بمسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وكشفت أمينة خليل ل"دوت الخليج الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة حيث قالت"العمل رائع ومتوفر فيه جميع عناصر النجاح، فالقصة واقعية إلى حد كبير ومكتوبة بشكل مميز، كما وجود نخبة كبيرة من النجوم داخل العمل".

وتابعت"وجذبني في شخصية "عاليا" تفاصيل قصتها فهى فتاة ثلاثينية متمردة قررت أن تصنع سعادتها بنفسها، ولذا ترفض الزواج من رجل لا تحبه وتهرب قبل ساعات من حفل زفافها وتتخلص من تدخل والدتها في حياتها".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.