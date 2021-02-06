نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
ظهرت رجاء -ابنة الفنان القدير عزت العلايلي- منهارة أمام المقابر، خلال جنازة والدها التي شيعت اليوم من مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر.
انتهت مراسم دفن جثمان الفنان عزت العلايلي بمقابر أسرته بالسادس من أكتوبر، بعدما شيعت جنازته من مسجد المروة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.
استعاد الفنان أحمد الفيشاوي ذكريات والده النجم فاروق الفيشاوي، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
قالت الفنانة القديرة سهير رمزي، إنها لم تتشرف بالعمل مع الفنان الراحل عزت العلايلي، طوال مسيرتهما الفنية، إلا قبل 4 سنوات، ومن خلال مسلسل «قصر العشاق» الذي تم عرضه في موسم درامي رمضاني ماض.
توفي اليوم الجمعة الممثل الكندي الكبير، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى".
نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنيه بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخبار الفن.. انهيار ابنة عزت العلايلي لحظة تشييع جثمانه.. اعتذار هيفاء وهبي عن مشاركة يسرا مسلسلها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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