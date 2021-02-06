فن ومشاهير

آيتن عامر تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "في يوم وليلة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة آيتن عامر، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات آ"إنستجرام"، صورة البوستر الخاص بمسلسل "فى يوم وليلة"، وعلقت قائلة: "قريبا".

يذكر أن آيتن عامر تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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