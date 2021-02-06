كشف الفنان أحمد العوضي عن اصابته أثناء تصوير مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، عقب لمعان اسمه في رمضان الماضي في مسلسل "الإختيار". وأيضا: ونشر العوضي صورة ليده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "٨ غرز... الحمد لله المهم انكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".



مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدي الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز. كما تشارك به عايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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