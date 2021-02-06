رحمة رياض الأكثر تداولاً في العراق والخليج وجمهورها يحتفل

القاهرة - محمد ابراهيم - تتصدر النجمة رحمة رياض قائمة التريند على تويتر بهاشتاج "رحمة رياضايدول" وهي الأكثر تداولاً حالياً في العراق والخليج، ذلك خلال الحلقة الأولى من البث المباشر لبرنامج عراق أيدول.

وتألقت رحمة ضمن لجنة الحكم وأبهرت الجمهور العربي بشعبيتها الكبيرة وحضورها الاستثنائي المليء بالحيوية وستايلها الراقي.

كانت رحمة رياض قد أطلقت أغنيتها الجديدة "اتحداكم" التي قاربت ١٠ ملايين مشاهدة حتى الآن بعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقها على يوتيوب وكافة المتاجر الرقمية. "اتحداكم" هي من كلمات Aqeel Alard الحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين