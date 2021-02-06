شاهد مفأجاة نجوم الفن لمجدي الهواري في عيد ميلاده.. فيديو

احتفل المطرب سعد الصغير برفقة نجوم الفن بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري . و نشر سعد الصغير فيديو الاحتفال و علق قائلا :عملت مفأجاه كلنا علشان عيد ميلاد اخويا وحبيبي مجدي الهواري المخرج الجميل المحترم في مسرحيه هابي نيو ير بالعربي @magdyalhawary سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد مجدي الهواري . كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي. وكانت أخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.

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