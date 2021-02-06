صور ريا أبي راشد تقضي عطلتها في دبي مع زوجها وابنتها لولا

ريا أبي راشد تقضي عطلتها مع أسرتها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل بداية الموسم الجديد من برنامجها "Scoop With Raya"، كما نشرت الإعلامية اللبنانية بعض من الصور من برومو برنامجها الشهير.

ريا أبي راشد تقضي عطلتها في الإمارات العربية المتحدة

ريا أبي راشد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها أثناء قضائها عطلتها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما كشفت الإعلامية اللبنانية عن سعادة ابنتها لولا بهذه العطلة، كما اعجب قطاع واسع من متابعيها بصور الإعلامية اللبنانية وإطلالتها التي نالت إشادة واسعة منهم، وعلقت ريا أبي راشد على الصور التي نشرتها فكتبت: "الشعور وكأنك في بيتك في دبي! لقد بدأنا إقامتنا بأناقة.. شكرًا جزيلاً على كرم الضيافة الرائع .. لقد أحببنا جميعًا كل دقيقة من إقامتنا، خاصة لولا".

ريا أبي راشد تتواجد مع زوجها في دبي

ريا أبي راشد نشرت كذلك صورة عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها مع زوجها الإيطالي فاليريو كامارانو أثناء تواجدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، الإعلامية ريا أبي راشد تحتفل كذلك بالموسم الجديد من برنامجها "Scoop With Raya" والذي حقق نجاحا كبيرا، وبات من أبرز البرامج التي ينتظرها الجمهور العربي، وكانت الإعلامية اللبنانية احتفلت بالموسم العاشر من برنامجها الشهير من خلال لقاء قصير لها نشر على صفحة قناة "mbc2" على "انستجرام" فقالت ريا أبي راشد: "البرنامج كان في البداية اسمه (سكوب) وكان يعرض على mbc 1، لكن بعد اللقاءات التي أجريتها مع المشاهير من نجوم السينما في العالم، تم تحديد قناة mbc2 لعرض البرنامج لكونها محطة أفلام هوليوود بالعالم العربي، أنا أحب هذا البرنامج لكونه أضاف لي الكثير، وقمنا بإضافة اسم ريا له، واسم البرنامج وضعني في مواقف طريفة لأن البعض عندما يراني في المطار لا يقولون اسمي بل اسم البرنامج".

ريا أبي راشد تروج للموسم الـ10 من برنامج "Scoop With Raya"

ريا أبي راشد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو ترويجي بمناسبة الموسم الـ10 من برنامجها "Scoop With Raya" وقررت أن تظهر في الفيديو وهي تتقمص بعض الشخصيات السينمائية الشهيرة، التي ارتبط بها الجمهور، مثل شخصية هاري بوتر و "Black Widow" أو الأرملة السوداء التي جسدتها النجمة سكارليت جوهانسون، إضافة إلى شخصية جيمس بوند وغيرها من الشخصيات، يذكر أن ريا أبي راشد من المقرر أن تحضر إحدى الفعاليات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة قريبا حيث أعلنت ذلك عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.