فيديو الإعلان الأول لمسلسل هنا الزاهد "حلوة الدنيا سكر" والكشف عن موعد عرضه

هنا الزاهد كشفت عن الفيديو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والذي من المقرر عرضه خلال شهر فبراير الجاري، وقد حصد الفيديو اهتماما واسعا من قبل الجمهور، كما قدم التهاني لها العديد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني.

الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم، وفاجئت الفنانة المصرية جمهورها بالشكل الجديد الذي ظهرت عليه في الفيديو الدعائي للعمل الذي تجسد فيه أكثر من شخصية ومع أكثر من نجم في حلقات متصلة منفصلة، وتواجه هنا الزاهد العديد من المواقف الصعبة والتي تقع بسببها في بعض قصص الحب التي يتخللها العديد من المفارقات الكوميدية، كما لفت الأنظار ظهور المطرب لؤي في الفيديو الدعائي للمسلسل وتقديمه لأغنية في احداثه، وعلقت هنا الزاهد على الفيديو الدعائي فكتبت :"الاعلان الرسمي لمسلسل (حلوة الدنيا سكر) إخراج خالد الحلفاوي".

هنا الزاهد تكشف عن موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد كشفت عن موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" حيث أوضحت أن العمل سيبدأ عرضه يوم السبت 13 فبراير على شاشة قناة dmc المصرية، فكتبت هنا الزاهد: "ابتدءا من ١٣ فبراير على قناة DMC"، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنانة هنا الزاهد على أولى خطواتها كبطلة لعمل درامي، حيث علق الفنان أحمد زاهر على الفيديو فكتب: "مبروك يا هنا حلوة جدا"، كما كتبت الفنانة هبة مجدي تعليقا قالت فيه: "مبروك مبروك بالنجاح و تكسري الدنيا البرومو حلو قوي حبيبتي"، كما علق كذلك كل من الفنان كريم فهمي، وشيكو، وياسمين رحمي، وهاجر الشرنوبي، وقد حقق الفيديو بعد ساعات قليلة من طرحه أكثر من 320 ألف مشاهدة عبر الحساب الرسمي للفنانة المصرية على "انستجرام".

هنا الزاهد تروج لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" بالحجاب

هنا الزاهد قد روجت خلال الأيام والأسابيع الماضية لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت الفنانة المصرية على العديد من الصور والشخصيات التي تقدمها في العمل الجديد، والتي كان من بينها شخصية "مريم" التي تظهر من خلالها هنا الزاهد بالحجاب، كما تقدم كذلك شخصية تحمل اسم "ساندي"، وأثارت هنا الزاهد الجدل بصورة له تظهر عليها علامات الحمل، وذلك من احداث مسلسلها الجديد، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سلميان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي، ومحمود عبدالمغني كما يظهر كذلك الفنان أحمد حاتم، والفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذي من المتوقع أن يكون أحد ضيوف شرف العمل.