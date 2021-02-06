أبرز تصريحات ويزو وأس أس مع عمرو الليثي

قالت الفنانة ويزو، إنها كانت تحب مادة العلوم ايام المدرسة، وأبويا كان لا يستطيع يشيلنى وبيقول ليا مخلفين شوال، وقال اوس اوس اننى كنت طفلا هادئا وبخاف من كل أنواع الحيوانات وأنا بخاف من الكلاب جدا.

وحل ويزو واوس اوس ضيفين مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على الحياة، وعقبت ويزو اوس اوس شقى جدا وهايبر وانا اعرفه من زمان وكان معاه عربية لونها اصفر بيلف بيها الدنيا وكان بيعمل مقالب فى الجميع وكثيرا ما انسى الكلام اثناء العرض بسبب اوس اوس وربيع .

واشار اوس اوس الى انه ايام المدرسة اتمد على رجله بسبب انه عمل مصيبة فى الفصل كلمة غلط كتبتها على السبورة و غاب تانى يوم عن المدرسة بالاضافة الى العديد من المواقف الاخرى.

عن ارتباطها بزوجها شريف قالت ويزو اننا كنا زملاء اثناء الدراسة ولم تكن بينا مشاعر ، وبعدنا واتقابلنا تانى بالصدفة وكان بيضحكنى جدا وبدا اعجاب متبادل بينا.

وعلى جانب اخر اشار اوس اوس اننى صريح وعندما اعجبت بمراتى قالت لها بحبك وهي كانت بتشتغل فى بنك وكنت اروح البنك كل يوم اضع الف جنيه وتان يوم اسحبهم عشان اشوفها ، ولما قلتلها بحبك وعاوز اتجوزك قالتلى انتا مجنون قلتلها انا معتوه.

واشارت ويزو مازحه مع اوس اوس خلال حلولهما ضيفين مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على الحياة ، اننى كنت عايزه اتجور فرارجى وجزار عشان عايز البس عبايه ودهب يملا ذراعى ـ والعلاقة الزوجية فى خيالى روقه ونور الشريف فى فيلم العار.

وتابعت انا لا اقوم بالنكد فى البيت.

قال الفنان اوس اوس انا صاحب الكلمة فى البيت واكتر ممثل بينى وبينه تفاهم على ربيع، وقالت الفنانة وويزو التفاهم السر فى نجاح زواجى ونقطة ضعفى فى الاكل المحشى .

واحضر الليثى محشي بالفعل فى الاستديو ، خلال حلول ويزو و اوس اوس ضيفين على برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ووقامت ويزو باكل المحشى.

وأضاف اوس اوس ان شخصية زيكا التى قدمهها قريبة من قلبى جدا وكنت اتمنى اكون مطرب بس زورى ما ساعدنيش وابن عمى هو مطرب الراب زاب ثروت ، وقاطعت ويزو حديث اوسو وطلبت قرن فلفل علشان المحشى طعمه حلو اوى.

وقام اوس اوس بغناء اغنية وسط ضحك كل من فى الاستديو ، وعقب الليثى انا قلت هتاكلى صباعين بس دى اكلت نصف طبق محشى كرنب.

وعن الحلم الفنى وشهر رمضان قال اوس اوس رمضان لا توجد اعمال بيدفي رمضان ، وحلمى اقدم عمل سينمائى لمخرجين كبار وكتاب كبار ونفسى اقدم قصة مختلفة مش كوميدى فقط واقدم شخصيات مختلفة.

وقالت ويزو خلال حلولها مع اوس اوس ضيفين على الاعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، عن حلمها الفنى نفسى اقدم شخصية تراجيدى وبحب المخرج شريف عرفة جدا ونفسى اقدم فوازير وعندنا اللوكاندة مكملين فيه ولا يوجد جديد حول شهر رمضان.

وقالت الفنانة ويزو خلال الحلقة ان سبب تسميتها بهذا الاسم "ويزو" يرجع الى اسم لانشون كنت اضعه فى شنطتى فى المدرسة، وحول سببب تسمية اوس اوس قال ان اسمى محمد اسامة كان الغالب من زملائى ينادونى اوس اوس نسبة الى اسامة اسم والدى.