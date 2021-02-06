ويزو: نفسى أقدم الفوازير وأوس أوس يتمنى العمل مع كبار المخرجين

قال الفنان اوس اوس انا صاحب الكلمة فى البيت واكتر ممثل بينى وبينه تفاهم على ربيع ، وقالت الفنانة ويزو إن التفاهم السر فى نجاح زواجى ونقطة ضعفى فى الاكل المحشى واحضر الليثى محشي بالفعل فى الاستديو ، خلال حلول ويزو وأوس اوس ضيفين على برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، وقامت ويزو باكل المحشى.

وأضاف اوس اوس ان شخصية زيكا التى قدمها قريبة من قلبى جدا وكنت اتمنى اكون مطربا بس زورى ما ساعدنيش وابن عمى هو مطرب الراب زاب ثروت ، وقاطعت ويزو حديث اوسو و طلبت قرن فلفل علشان المحشى طعمه حلو اوى.

وقام أوس أوس بغناء اغنية وسط ضحك كل من فى الاستديو ، وعقب الليثى انا قلت هتاكلى صباعين بس دى اكلت نصف طبق محشى كرنب .