أسعد حب على الإطلاق... لقاء الخميسي تغازل زوجها في عيد ميلاده

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها محمد عبد المنصف .

ونشرت لقاء الخميسي صورة لها برفقة زوجها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة : happiest birthday ever love

و كان قد أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن مواجهة الأهلي في الدوري هذا الموسم كانت أصعب من مباراة بيراميدز.

وقال عبد المنصف، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الإذاعي": "جون أنطوي من أكثر اللاعبين الذين وضعت لهم حسابا كبيرا خلال مواجهة بيراميدز، أمس الاثنين، لأنه كان يتلقى عرضيات كثيرة من طارق طه، كما أنه من اللاعبين الذين يخطفون الكرة قبل المدافعين ويتحرك جيدا داخل الصندوق".

وأضاف عبد المنصف: "مباراة الأهلي كانت الأصعب بكل تأكيد من مباراة بيراميدز، لأن الأهلي يسعى دائما للفوز بالدوري، وبالتالي يمتلك الإصرار والعزيمة، كما أنه يمتلك اللاعبين القادرين على خطف نتيجة المباراة في أي وقت".

وبسؤاله عن رد اعتباره أمام الأهلي بتقديم عروض جيدة، قال عبد المنصف: "لا ألعب من أجل أن أقول أنني حارس جيد أو أنني لم أكن موفقا في فترة من الفترات، لكنني تعرضت للظلم في فترة من الفترات، ولم يكن هناك أي دعم لي، ولم يتحدث عني أحد بشكل جيد".

وتابع: "عملت الفترة الماضية من أجل منتخب مصر، وكنت من المرشحين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الماضي، ولكن لم يحدث نصيب، والحمد الله أغلقت هذه الصفحة، لكن كابتن أيمن طاهر يتحدث عني بشكل جيد في وسائل الإعلام، وهذا يمنحنى دافع أكبر لتقديم الأكبر من أجل الانضمام إلى المنتخب".

يذكر أن محمد عبد المنصف قاد وادي دجلة للتعادل مع الأهلي سلبيا في الدوري هذا الموسم، ومع بيراميدز بنتيجة 1 - 1.