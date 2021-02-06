محامو تايلور سويفت يستنكرون اتهاما موجها إليها

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت حديقة ترفيهية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المغنية الأمريكية، تايلور سويفت.

وقررت الحديقه مقاضاة سويفت لأن الأخيرة أطلقت اسمها "إيفرمور" على اسم أحدث ألبوماتها الغنائية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال مالكو الحديقة الترفيهة إن اختيار تايلور سويفت اسم "إيفرمور" تسبب في حدوث ارتباك حول ما إذا كانت الحديقة لها علاقة بألبومها الجديد.

وأشاروا إلى أن موقعها الإلكتروني شهد زيارات غير مسبوقة في الأسبوع الذي تلا طرح الألبوم.

ورد محامو تايلور سويفت أنه "لا يوجد أساس" لادعاء الحديقة الترفيهية، كما أكدوا في خطاب موجه إلى المحكمة أن زوار الحديقة لم يتعرضوا لأي ضرر حقيقي من تسميه ألبومها باسمها، وشددوا أن تلك الخطوة ساهمت في المقابل في "خلق فرصة تسويقية" للحديقة التي تعاني من ضعف الإقبال عليها.

ووصف محامو تايلور سويفت اتهامات مالكو حديث" إيفرمور" بأنها "تافهة وغير مسؤولة".

وطالب أصحاب الحديقة في دعواهم القضائية باللحصول على تعويضات بملايين الدولارات من تايلور سويفت، وأكدوا أنهم منفتحين معها بشأن مناقشة الشروط المعقولة الخاصة بتوقفها عن استخدام اسم الحديقة التجاري.

وطرح ألبوم "إيفرمور" الغنائي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ثاني ألبوم مفاجئ لتايلور سويفت خلال عام 2020 بعد ألبوم "فولكلور" والذي صدر في يوليو/ تموز.

وحقق كلا الألبومين "إيفرمور" و"فولكلور" نجاحا نقديا وتجاريا، وتصدر قائمة الألبومات الأكثر استماعا في العديد من الدول، في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.