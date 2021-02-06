اسرة مسلسل عش الدبابيس تقف دقيقة حدادا على روح الفنان عزت العلايلي في لبنان

حرصت أسرة مسلسل "عش الدبابير" على الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الكبير عزت العلايلي قبل بدء تصوير مشاهد أمس الجمعة.
مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي.
"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.
ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، تاركًا مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عامًا منذ بدء عمله بالتمثيل.
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