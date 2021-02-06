بالرقص والغناء.. أكرم حسني يقلد مي عمر من مسلسل لؤلؤ

نشر الفنان أكرم حسني فيديو كوميدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".

وظهر أكرم حسني وهو يرقص ويغني متقمصا شخصية مي عمر من مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلا : هو الرجالة ملهمش نصيب يعني؟ تعالوا نعكس، أنا هغني مكان #لؤلؤ مين هيغني مكان أشرف جبنة؟ #أكرم_حسني #دويتو #تحدي

وكانت أحدث أعمال اكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.