خسارة وزن كبيرة.. شاهد أحدث ظهور لبسمة وهبة بعد محنة مرضها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة بملامح متغير و خسارة وزن كبيرة ، و حازت الصورة علي اعجاب الكتيرو جاءت التعليقات كالاتي :

ربنا يشفيكي ، صغرتي و احلوتي ولا تزعلي ، حلوة في كل حالاتك

وكانت قد بسمة وهبة عن سبب انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني قائلة: "من الآخر ده سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني"، حيث أرجعت الإعلامية سبب انفصالهما إلي حسد الناس لهما قائلة: "نبرنا عليهم وجبناهم الأرض".

وتابعت: "هو قمر وجميل ومتواضع وهي كمان كل حاجة حلوة فيها.. ورغم إنهم سابوا بعض خلاص ومش سايبنهم في حالهم، ليه بنسخنهم علي بعض".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.

وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وأضافت أنها بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة، وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن.