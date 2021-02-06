فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

وظهرت ناهد يسري في حديث صحفي قبل سنوات، تحدثت خلاله عن مشوارها، وقالت أن الأفلام متنفعش من غير بوس، ولم تبدي أي ندم عن أدوار الإغراء التي جسدتها على الشاشة.

ناهد صاحبة الـ72 عاما هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها: "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون). وقد أثار فيلمها سيدة الأقمار السوداء جدلا كبيرا وقت عرضه، بسبب بعد مشاهد العري، حتى أن عدد من الدول العربية تمنع عرضه حتى الأن، وهو من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم، وتأليف وإخراج سمير خوري.

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