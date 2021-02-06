نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها محمد عبد المنصف . احتفل المطرب سعد الصغير برفقة نجوم الفن بعيد ميلاد المخرج مجدي الهواري . هاجم المستشار ” تركي ال الشيخ ” بعض الجرائد والمواقع الاليكترونية بعد تداولهم لأخبار كاذبة حول دعمة للمريخ بصفقات قبل مواجهة الأهلي. روجت الفنانة ايتن عامر لمسلسلها الجديد في يوم وليلة. نعى الفنان صلاح عبدلله الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح امس الجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهاجم أحد المواقع.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. ومفاجأة نجوم الفن لـ مجدي الهواري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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