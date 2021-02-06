نيللي كريم ترقص على أغنية أنا مش نجيب ساويرس.. فيديو

وقالت نيللى: "أحاول إنشاء تيك توك مع شريكي في الجريمة خالد وليلى".
أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" غناء المطرب محمد قماح، وتم تصويرها في حديقة "زد بارك" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية خالد رؤوف، جيتار هيثم الشراقي، طبلة وبونجس حازم زيدان، وإخراج إيهاب بهجت.
يذكر ان نيللى كريم تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "ضد الكسر" والذى من المقرر ان تخوض به السباق الرمضانى المقبل.
وكان آخر أعمال الفنانين نيللى كريم فى الدراما هو مسلسل "100 وش" والذى قامت ببطولته مع أسر ياسين والذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبير بينما اخر اعمالها فى السينما كان فيلم "خط دم" والذى شاركت فى بطولته مع ظافر العابدين والذى عرض على احدى المنصات الالكترونية.
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