أحمد رزق يروج لمسلسل "في يوم وليلة"

نشر الفنان أحمد رزق، البوستر الرسمى لمسلسله الجديد "في يوم وليله" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق رزق من خلال البوستر: "مسلسل (فى يوم وليله ) تأليف مصطفى جمال هاشم ...اخراج شيرين عادل ... قريبا على قناة أون".

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

في سياق متصل يتواجد رزق حاليًا في دولة صربيا لتصوير مشاهدة في مسلسل "القاهرة كابول" والذي يظهر من خلال أحداثة بمثابة ضيف شرف لدية بصمة فنية تضيف إلى العمل المزيد من الإثارة والتشويق.

مسلسل "القاهرة كابول" يضم كوكبة ونخبة من النجوم وهم النجم طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، كريم سرور وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد رزق وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن المقرر عرضه في المائدة الدرامية للسباق الرمضاني المقبل.