إيقاف تصوير Fantastic Beasts 3 بعد إصابة أحد أعضاء الفيلم بكورونا

أكدت شركة Warner Bros أن أحد أعضاء فريق فيلم Fantastic Beasts 3 قد ثبت إصابته بفيروس كورونا، لذلك تم إيقاف تصوير الفيلم فى المملكة المتحدة، وقالت وارنر براذرز لصحيفة هوليوود ريبورتر فى بيان، دون تأكيد هوية عضو الفريق: "ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق Fantastic Beasts 3 بفيروس كورونا، وتم وضعه فى العزل، ومن أجل حذرنا الشديد أوقف تصوير Fantastic Beasts 3 مؤقتًا.
وكانت قد أعلنت Warner Bros عن تغيير موعد طرح فيلم Fantastic Beasts 3 مرة أخرى، حيث كان من المقرر عرضه فى منتصف نوفمبر 2021، لكن تم تأجيله إلى 12 نوفمبر عام 2022، وعاد التاريخ إلى الخلف مرة أخرى ليكون فى 15 يوليو 2022، وأعلن عن هذا القرار بعد أيام فقط من استبعاد النجم العالمى جونى ديب بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن.
ويأتى خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة"، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.
وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros رحيل ديب وصرحت فى بيان قائلة: "ستتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022".
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