عرض ”حلوة الدنيا سكر” فى 40 حلقة خلال 8 حكايات بعد تقليص...

استقر صناع مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، على عرض العمل على قناة dmc فى 40 حلقة، بعدما كان من المقرر تقديمه فى 45 حلقة، حيث تقرر الاكتفاء بـ 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات بعدما مقرر تصوير 9 حكايات طوال الفترة الماضية.

وطرحت قناة DMC البرومو الأول للمسلسل تمهيداً لبدء عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، حيث تقرر عرضه بعد انتهاء مسلسل "جمال الحريم" على نفس القناة، كما طرح صناع العمل البرومو الرسمي للمسلسل والذى كشف عن الشخصيات التي تقدمها هنا الزاهد في الحكايات وكذلك النحوم المشاركين في البطولة.

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