أفلام فى ترشيحات الـ Golden Globes لم تطرح بدور العرض الأمريكية بسبب...

صدرت ترشيحات Golden Globes 2021، وجاء فى قائمة الترشيحات أفلام لم يتم طرحها بدور العرض الأمريكية، مثل (Mank)، و(The Prom)، و“Over the Moon” الذي تم عرضهم علي Netflix ، أما Soul إنتاج ديزني وطرحت بالسينمات الصينية فقط، وتم مشاهدتها في أمريكا من خلال منصة ديزني بلس، نتيجة لإغلاق اكبر دور العرض بأمريكا الشمالية بسبب جائحة كورونا.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون، ولم يتم طرحه في دور العرض الامريكية واكتفت ديزني بطرحه علي منصة ديزني بلس.

وتدورأحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده.