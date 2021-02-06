محمد إبراهيم:"حنان مطاوع متواضعة جدًا وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل"ورد" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان الشاب محمد إبراهيم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد"، وهو بطولة حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، عايدة رياض، تيام مصطفى قمر، نضال الشافعي، ومن تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وقال محمد إبراهيم في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب مُتعلم يُدعى "عمر"، وهو من أسرة متوسطة، ومُقيم في حارة شعبية، ويقع في غرام إحدى الفتيات.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ورد" هو وجود الفنانة حنان مطاوع التي سبق وتعاون معها في حكاية "أمل حياتي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، فهي بالنسبة له قدوة كبيرة في مجال التمثيل، وأيضًا لوجود المخرج شادي أبو شادي، فهو من الأشخاص التي تهتم كثيرًا بكل التفاصيل الموجودة في العمل، بالإضافة إلى أن الدور الذي سيقدمه خلال الأحداث ممتع جدًا ولم يقدمه من قبل.

وأكد محمد إبراهيم أن كواليس العمل لطيفة وممتعة جدًا، مُشيرًا إلى أن الفنانة حنان مطاوع من أعظم الناس التي قابلها في حياته، فهي متواضعة جدًا، وتحرص دائمًا على أن يظهر العمل بشكل جيد، بالإضافة إلى أنها تهتم بالكبير قبل الصغير، كما أنها تجعل كل من في اللوكيشن في حالة ود وانبساط.

وفي سياق آخر، شارك محمد إبراهيم مؤخرًا في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا" بجانب حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.