تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة نيللى كريم اليوم تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، وذلك في ديكور مستشفى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد فراج ويستمر التصوير في ذلك الديكور لمدة يوم واحد، وبعدها ينتقل فريق العمل لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من المسلسل.

وتُجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور فتاة شعبية تُدعى "سلمى"، وتقيم فى منطقة روض الفرج بشبرا، وهي متزوجة من الفنان محمد فراج، ولديها شقيقة تُجسد دورها الفنانة تارا عماد، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

"ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد، ومن تأليف عمرو الدالي، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، عارفة عبد الرسول.

وفي سياق آخر، شاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.