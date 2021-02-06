تفاصيل شخصية هشام إسماعيل في مسلسل "ضد الكسر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان هشام إسماعيل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضد الكسر"، ويُجسد خلال الأحداث دور ضابط مباحث يُدعى "هاني"، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار بوليسي تشويقي.

وتُجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور فتاة شعبية تُدعى "سلمى"، وتقيم فى منطقة روض الفرج بشبرا، وهي متزوجة من الفنان محمد فراج، ولديها شقيقة تُجسد دورها الفنانة تارا عماد، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

"ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد، ومن تأليف عمرو الدالي، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم.