اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

تحتفل اليوم الفنانة ناهد يسرى بعيد ميلادها الـ 74 وهى احدى النجمات اللاتى اشتهرن بالادوار الجريئة والتى قدمتها فى فترة هروب بعض النجوم بعد النكسة الى بيروت ولعل من اشهر اعمالها فيلم "سيدة الاقمرا السوداء" والتى لايزال ممنوع من العرض فى بعض الدول بسبب مشاهد العرى التى تظهر فيها ناهد يسرى.

نرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن الفنانة التى اثارت حالة من الجدل الواسع بافلامها التى يمكن أن يطلق عليها "للكبار فقط".

- هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها: "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون).

- يمكن التأريخ لبدايات ناهد الفنية ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: "شاطئ المرح"، مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم "المساجين الثلاثة" مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وفيلم "عدوية"، مع محمد رشدي، وفيلم "نساء بلا غد" .

- بعدها، انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف تكسة 1967، وتوقف النشاط الفني في مصر، وكانت السمة الغالبية للمصريين العاملين في السينما اللبنانية، هي ما عُرف بأفلام الأغراء، ونجحت ناهد يسري في وقت قصير حتى صارت واحدة من نجمات السينما في لبنان.

- تعرضت ناهد يسري لحادث مروع في عام 1974 أدى إلى وفاة صديق مرافق لها بالسيارة، وإلى تشوه بسيط في وجهها، فقررت اعتزال الفن بعد الحادث.

- كان نشاطها الفني مكثف قبل الحادث، لذا ظلت تعرض أعمالها التي صورتها قبل الاعتزال حتى 1976، وكان آخرها فيلم "الشيطان يدق بابك".

- غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من 10 سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات وبالتحديد في فيلمي الطماعين، والبرنس.

- نالت شهرة واسعة بفيلم سيدة الأقمار السوداء من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم، وتأليف وإخراج سمير خوري، وعاب النقاد على الفيلم مشاهد العري فيه، ومنعته بعض الدول من العرض.

- كان آخر أعمال ناهد يسري الفنية فيلم "اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986، بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر.

- نالت ناهد يسري شهرة في التليفزيون من خلال مسلسلات: "غاب نصف القمر" و"روز اليوسف" و"اليتيم"، و"عندما ينتشر الرماد".

- اعتزلت الفنانة ناهد يسري التمثيل مرة أخرى في عام 1990.

- بعد الاعتزال، طاردتها شائعات ارتدائها الحجاب، وتبرأها من تاريخها الفني، في الفترة، التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.

- وتحدثت ناهد يسري في حوار سابق لها عن زواجها، حيث قالت: "عندما عرض عليّ الزواج قلت له أنا ممثلة مش بنت "الشعراوي" وبمثل بمايوه وعريان وفيه قبلات ودي مهنتي".

- خرجت ناهد يسري ونفت كل تلك الشائعات في أثناء تكريمها في الكويت في عام 2010 عن مجمل مسيرتها الفنية، وعبرت عن سعادتها بتاريخها الفني كله وعدم تبرأها منه.

- أكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وقامت بالحج 7 مرات وأدت 29 عمرة.