بإطلالة ناعمة.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال خاصية "الاستورى" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة من المطار بإطلالة صباحية ناعمة تميزت بالبساطة.

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين، محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.