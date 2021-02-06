بالدعاء.. ناهد السباعي تنعي عزت العلايلي

نعت ناهد السباعى، الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل.

وعلقت ناهد السباعى، على صورتها مع عزت العلايلي:"لا حول ولا قوة الا بالله... اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. #عزت_العلايلي".

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971. وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه. وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف. مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات. أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.

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