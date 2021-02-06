فى عيد ميلاد صاحبة أدوار + 18.. تعرف على العمر الحقيقى لـ ناهد يسرى وعدد زيجاتها

تحتفل الفنانة المعتزلة ناهد يسرى بعيد ميلادها الـ 74 وهى إحدى النجمات اللاتى اشتهرت بتقديم أدوار الإغراء والتى كانت تعتمد فيها على العرى وهو ما ظهر فى معظم أعمالها الفنية ولعل من اشهرها فيلم "سيدة الاقمار السوداء".

وقد تزوجت الفنانة ناهد يسرى عدة مرات فى حياتها فكانت الأولى من المخرج المصري الراحل حسين حلمي المهندس الذي أخرج لها أفلام «صبيان وبنات»، و«تحت سماء المدينة»، و«أنا وبناتي».

ولكنها انفصلت عنه بعد فترة زواج قصيرة في هدوء، بعدها حاولت ناهد التقرب من نجوم السينما، وكان الفنان المصري كمال الشناوي الأقرب لها، ورغم أنه يكبرها بعشرات السنين.

إلا أن العلاقة توطدت بينهما، خاصة بعد أن قدمت أمامه بطولة فيلم «تحت سماء المدينة» وتزوجته سريا إذ أن الشناوي كان متزوجًا حينها، ولم يكن يرغب في الانفصال عن زوجته.

ولكنهما انفصلا حيث ضاقت من دور النصف زوجة، وأخيرا تزوجت من اللبنانى صاحب الملهى الليلي إدوارد جرجيان ورغم تحذير من حولها من الزواج منه، لأنه مقامر، ومخالف لديانتها الإسلامية إذ كان على الديانة المسيحية، إلا أنها ضربت بتحذيراتهم عرض الحائط وأنجبت منه طفلتها الوحيدة «باتريسيا» التي أصبح اسمها بعد ذلك «لينا» ولكنهما انفصلا حيث أنه كان يستنزفها ماديًا.