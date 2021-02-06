منة فضالي لجمهورها :"لا تدع أي شخص يكسر روحك أبدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية سويت شيرت باللون الكحلي، وتركت شعرها مُنسدلاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وعلقت على الصور قائلة :"لا تدع أي شخص يكسر روحك أبدًا، عليك أن تقف على قدميك وتقاتل، هناك من يريد فعل أي شئ لكي تسقط، لا تمنحهم الرضا أبدًا"،

وتابعت منة فضالي قائلة :"ارفع رأسك عاليًا ، ضع ابتسامة على وجهك ووقف على الأرض".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.